Sommer verso l’Inter? Tuchel: “Penseremo ai cambiamenti quando avverranno”

Tutte le big d'Europa sono ancora under construction. Anche il Bayern Monaco, il cui mercato s'incrocia inevitabilmente con quello dell'Inter. L'intreccio riguarda Sommer, non ancora liberato definitivamente dai bavaresi, che attendono a loro volta novità in entrata e hanno anche altri tasselli da sistemare. Di questo ha parlato Thomas Tuchel in conferenza stampa direttamente dalla tournée in Asia.