Sommer alla Cbs: “Si gioca troppo. I rigori di Pulisic? La speranza è questa”

«E’ una grossa discussione. Penso che la cosa più importante sia la salute dei giocatori. Cambia qualcosa nella programmazione dei club perché bisogna ruotare di più. Qualche anno fa potevi giocare tutta la stagione quasi sempre con gli stessi. Adesso hai 70 partite. Cambierà qualcosa ma alla fine vedremo come sarà questa prima stagione la nuova. Champions e il Mondiale per club. Chi deve decidere dovrà prendere la giusta decisione».

Pulisic dagli 11 metri

"In che direzione Pulisic tira i rigori? Non ve lo dirò. Vedremo, sicuramente i rigori sono importanti perché possono decidere anche un derby. Preparerò i rigori, sicuramente servono buone decisioni e timing. Speriamo di non avere rigori contro però..."