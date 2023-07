Libero – Inter, Sommer vicino. “Avrà un ruolo alla Handanovic, il titolare sarà un altro”

Partito Onana , l'Inter non ha ancora trovato un sostituto per il ruolo di portiere. Il primo nome sulla lista è quello di Sommer, per il quale la trattativa va avanti da settimane e si aspetta a breve la fumata bianca.

"L’Inter parte domani per il tour in Giappone e, fino a ieri, non ha ancora scelto il sostituto di Andrè Onana (27) in direzione Manchester United, ceduto per 55 milioni. L’accordo per Yann Sommer (35) è molto vicino. La trattativa con il Bayern Monaco, proprietario del cartellino dell’estremo difensore svizzero, può chiudersi attorno ai 6 milioni. Sommer potrebbe “recitare” un ruolo simile a quello di Handanovic come portiere di esperienza nella Coppa Italia", scrive Libero.