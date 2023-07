Sommer, manca solo l’ultimo piccolo ostacolo. Poi assalto a Trubin, lo Shakhtar resiste

"L’Inter, come detto, ha l’accordo con Sommer, legato al Bayern da una clausola di 6 milioni. L’Inter vorrebbe risparmiare qualcosa, anche perché poi dovrà cominciare a lavorare ai fianchi lo Shakhtar per chiudere anche Anatolij Trubin, il portiere del futuro. Fosse per il 21enne ucraino, sarebbe già su un volo per Milano. Ma la trattativa con lo Shakhtar sarà complicata, perché – nonostante un contratto che scadrà tra un anno – gli ucraini vogliono monetizzare il più possibile dall’uscita della loro stellina e partono da una richiesta superiore ai venti milioni. La strategia dell’Inter è chiara: vuole una coppia di nazionali pronti a battagliare per una maglia da titolare in ogni partita, per far cresce la giovane promessa dietro alla certezza dell’esperto. La perdita di Onana si sentirà, impossibile pensare il contrario. Ma con Sommer e Trubin in casa, l’Inter si sentirebbe in mani sicure", spiega il quotidiano.