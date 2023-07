Paganin: “Inter, Sommer non è Onana. Lukaku? Avrei fatto di tutto per…”

“Sta lavorando bene. Si stanno trovando varie soluzioni. Sta partendo anche Gosens e c’è bisogno di sostituti. Cuadrado per me da quinto può far bene. Vendendo dei giocatori sono riusciti a fare cassa ed adesso stanno cercando i sostituti. I nerazzurri si stanno muovendo bene per me anche grazie all'esperienza della scorsa stagione. Manca solo il discorso punta”.

“La situazione è molto complicata. La questione Lukaku non so come finirà. Io avrei fatto di tutto per tenerlo ma credo che la situazione finanziaria sia la prima cosa. Per quanto riguarda Onana si rifà al discorso di prima, come Brozovic. Per me Sommer è un buon portiere anche se non è Onana. I tifosi devono capire che purtroppo è davvero difficile tenere i giocatori che attirano la Premier League. Sarà la stagione a dirlo ma per me, ripeto, i nerazzurri si stanno muovendo molto bene. Partiranno tra i favoriti e dovranno dimostrarlo sul campo”.