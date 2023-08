Tifosi in Italia, sorpasso Inter sul Milan: sfondato il muro dei 4 milioni

Controsorpasso. Secondo il sondaggio di StageUp e Ipsos, l'Inter , dopo la Juventus, è la squadra che vanta più tifosi in Italia. I nerazzurri hanno nuovamente sorpassato il Milan al secondo posto, dopo il balzo rossonero in seguito allo scudetto del 2022.

"Nell’ultima stagione, secondo il sondaggio di StageUp e Ipsos, si è assistito al sorpasso dell’Inter sul Milan: 4.017.500 i tifosi nerazzurri, 3.943.000 quelli rossoneri, in lieve diminuzione dopo l’accelerazione derivante dallo scudetto 2022. Non una novità questo avvicendamento tra seconda e terza piazza: i due club di Milano hanno praticamente lo stesso numero di tifosi e sono i risultati sportivi a determinare piccoli smottamenti. “Nel momento in cui c’è una vittoria - dice Palazzi - le persone che hanno una simpatia verso una squadra tendono a dichiararsi tifose, e questo porta a un incremento della quota. Viceversa, in presenza di un risultato negativo, la tendenza di questi simpatizzanti è di non rispondere o di scegliere un altro club. C’è un pezzo di pubblico che oscilla tra tifo e simpatia ed è più legato ai risultati o ai colpi di mercato”".