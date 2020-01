Sky – Spinazzola, slitta la firma per tempi tecnici: manca una parte dei test fisici

E’ stata la giornata dello scambio Politano-Spinazzola. Il giocatore nerazzurro è sbarcato a Fiumicino e il percorso inverso, con atterraggio a Linate, lo ha fatto il giallorosso. Visite mediche effettuate, prima all’Humanitas e poi al Coni. Ma nel pomeriggio il futuro giocatore interista non è passato dalla sede. Skysport ha spiegato: “Era atteso in sede per la firma, ma tutto è slittato, per tempi tecnici anche perché la trattativa è stata messa in piedi in maniera repentina e veloce dalle due società. Se ne riparlerà domani, mancano firme e annunci. L’Inter aspetta di poter concludere l’iter“.

Il giocatore dovrebbe completare le visite mediche dell’Inter, dovrà completare – sempre secondo Skysport – i test che deve fare ad Appiano Gentile.

(Fonte: SS24)