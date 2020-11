Inter, squalifica pesante in Champions per Vidal? CdS: “La commissione disciplinare dell’UEFA…”

Arturo Vidal, finora, è stato un fattore in negativo per l’Inter, specialmente in Champions League. Dal rigore causato contro il ‘Gladbach alla stupida espulsione rimediata contro il Real Madrid a San Siro, senza mai lasciare il segno nemmeno nelle altre due partite contro Shakhtar e Real. Conte, però, punta sul cileno che sarà titolare anche contro il Sassuolo, in attesa che l’UEFA si pronunci e dia il referto sull’espulsione rimediata contro i blancos a San Siro. “Contro il Borussia non giocherà, ma l’Inter spera che la squalifica sia solo quella “automatica” di un turno per somma di ammonizioni e che l’analisi del referto non porti la commissione disciplinare dell’Uefa, che si riunirà la prossima settimana, ad aumentare la pena”, commenta il Corriere dello Sport.