Questa mattina c'è stato un incontro interlocutorio tra Milan, Inter e il sindaco Beppe Sala per discutere del futuro dello stadio di San Siro.

Per l'Inter presente l'ad sport Alessandro Antonello, per il Milan il presidente Paolo Scaroni. Non era presente il patron rossonero Gerry Cardinale che è a Milano da qualche giorno.