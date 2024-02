"Le opzioni sul tavolo sono addirittura tre: San Donato (Milan), Rozzano (Inter) o San Siro ristrutturato con entrambi i club in condivisione. L’ufficio della Figc, preposto a raccogliere le informazioni dalle città candidate, sta aspettando da Milano le informazioni sull’ultima proposta del sindaco Giuseppe Sala per ammodernare San Siro con l’intervento di WeBuild, illustrata due giorni fa all’a.d. nerazzurro (parte economica) Alessandro Antonello e al presidente rossonero Paolo Scaroni. Anche se per avere qualche dettaglio in più sarà necessario attendere i tre mesi assegnati a WeBuild per presentare lo studio di fattibilità. La Figc si augura che le parti coinvolte trovino un’intesa su una delle soluzioni. L’auspicio è che lo facciano almeno due dei tre attori: Comune di Milano, Inter e Milan. Questo accordo darebbe la garanzia di poter arrivare a un punto di approdo sicuro dopo quasi cinque anni di ondeggiamenti continui. Il tempo stringe: entro la fine del 2026 gli stadi candidati per gli Europei 2032 dovranno offrire un progetto definito con i lavori già appaltati e finanziati. Quindi, considerato l’iter burocratico, non è più possibile temporeggiare", aggiunge Tuttosport che poi aggiunge una novità: l'Inter infatti potrebbe rinnovare l'opzione per l'acquisto dei terreni di Rozzano in scadenza al 30 aprile.