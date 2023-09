Stadio, nel 2025 inizio lavori: prime partite nel 2028-29. “Una nuova proprietà potrebbe…”

"Che, sull’impianto di proprietà, potrebbe avere altre idee. Certo è che, come sottolineato, qualsiasi sia la strada che prenderà la trattativa con il fondo medio-orientale individuato da Raine Group (in indizi portano a Investcorp) per Zhang è fondamentale fare un passo decisivo sullo stadio, asset strategico per il valore di un club calcistico e questo vale anche se l’impianto è alle porte di Milano".