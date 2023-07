Sky – Stallo per Sommer e Trubin. Inter valuta le possibili occasioni per la porta

Continua la ricerca di un portiere da parte dell'Inter che ha ceduto Onana allo United e deve ancora rimpiazzarlo. Fase di stallo per la trattativa Sommer, anche se c'è accordo di massima col giocatore. Il Bayern lo ha portato in ritiro perché ci sono da verificare le condizioni di Neuer.

L'Inter non vorrebbe pagare la clausola di 6 milioni al Bayern, ma vorrebbe chiudere a 4 milioni. Anche per Trubin le richieste dello Shakhtar sono abbastanza alte. Per questo l'Inter sta valutando le occasioni sul mercato, forte dei soldi incassati da Onana.