Inter, Filip Stankovic impressiona. Andare a giocare o restare? Scelta da non sbagliare

Scelta da non sbagliare

Quel che è certo è che non bisognerà sbagliare: questa stagione potrà rivelarsi decisiva per il futuro di Filip Stankovic. L'Inter crede fortemente nelle sue qualità, e l'idea dei vertici nerazzurri è quella di un nuovo prestito per fargli fare ancora esperienza. D'altronde, il portierino classe 2002 ha impressionato solamente chi non lo aveva mai visto all'opera: la reattività e l'esplosività sono doti note da anni e, in quanto alla personalità, basta leggere il cognome...