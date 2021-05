Stellini: “Ci aspettiamo che i ragazzi giochino sempre per vincere, applausi per…”

Le dichiarazioni del vice allenatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV. Stellini ha elogiato tutti i giocatori, a partire da quelli che hanno giocato meno e che ora trovano più spazio.

Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di Inter TV: "E' stata una gara bella, da vedere, da vivere. Siamo stati bravi a riaccenderci dopo che la Roma ha accorciato le distanze. Non è facile in un momento come questo riuscire a riaccendere il motore per poi riallungare le distanze. Abbiamo avuto momenti in cui abbiamo sofferto ma la squadra ha giocato con lo spirito giusto e la leggerezza giusta. Fa parte della crescita, giocare come se non avessimo vinto lo scudetto. La mentalità è la prima cosa che ha portato il mister e che ci aspettiamo dai nostri ragazzi. Che loro giochino sempre per vincerle e aggredire il risultato, riuscire a dominarlo e batterlo. Vecino? Matias è mancato per tutta questa stagione, è stato sfortunato. E' stato bravo a lavorare e ad aspettare il suo momento. Si è fatto trovare pronto, ha fatto due ottime gare. Non c'è solo lui da elogiare: anche Ranocchia che ha fatto due buone gare, Pinamonti che ha dimostrato di essere un giocatore in prospettiva. Nel primo anno era un po' meno evidente, adesso ogni giocatore ha la consapevolezza di essere importante e determinante per la squadra. Tutti i giocatori hanno dimostrato di meritarsi un grande applauso in questa stagione".