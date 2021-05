Hakimi: “Dimostriamo a tutti perché siamo i campioni. Juve-Inter? Tifosi vogliono…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Roma. Gruppo sempre sul pezzo con la testa già alla Juventus.

"Siamo troppo contenti per la vittoria e per il lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo continuare così. Dobbiamo continuare come stiamo facendo tutta la stagione. Dobbiamo dimostrare a tutte le squadre che siamo Campioni d'Italia. Juve? Dobbiamo recuperare e pensare alla prossima partita. Una partita dura da giocare, i tifosi vogliono che vinciamo. Questo è importante", ha dichiarato Achraf Hakimi ai microfoni di Inter TV.