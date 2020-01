Inter, Stellini: “Dobbiamo mantenere la calma, il campionato non finisce oggi. Lautaro…”

Tanta, tantissima amarezza. Per il risultato e per come è maturato. L’Inter, dopo il pareggio di Lecce, non riesce a vincere nemmeno contro il Cagliari a San Siro e mette in serio rischio il cammino verso lo scudetto. Al di là dell’1-1 contro i rossoblù, a lasciare tanta delusione e rabbia è stata la direzione dell’arbitro Manganiello, protagonista in negativo nel finale anche con l’espulsione a Lautaro Martinez. Intervenuto a Inter TV dopo il match, Cristian Stellini, presente in vece di Antonio Conte, andato via dallo stadio dopo la partita, ha analizzato così quanto accaduto a San Siro:

“I gol sbagliati e qualche episodio ci hanno creato tensione e nervosismo. Dobbiamo essere più lucidi e imparare da questa partita, leggermente diversa dalle altre. Abbiamo dato in escandescenza e non deve accadere. Non dobbiamo farci prendere dall’ansia nel finale di partita. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, creando tanto. Nella ripresa abbiamo lasciato più campo, senza però rinunciare a creare. Dovevamo chiudere. Gli episodi possono condizionare le gare, ma non dobbiamo farci prendere dalle tensioni. Dobbiamo tenere a mente che il percorso è lungo e che il campionato non finisce oggi. Dobbiamo mantenere la calma. Quando ti viene a mancare un giocatore importante per più di una partita è un problema, dato che in alcuni reparti non siamo lunghissimi“.

(Fonte: Inter TV)