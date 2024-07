Allenatori Serie A, Inzaghi più pagato di Conte: ecco tutti gli stipendi

Simone Inzaghi è l’allenatore più pagato della Serie A davanti ad Antonio Conte, ex tecnico proprio dell’Inter. 6,5 milioni netti più importanti bonus: è questo il nuovo stipendio di Inzaghi dopo il rinnovo di contratto. Come sottolinea La Gazzetta, alle sue spalle in Italia c’è proprio Conte, che “ha concordato uno stipendio base di 6 milioni: anche nel suo caso sono in gioco incentivi importanti. Casualmente balla per entrambi un premio da 2 milioni per il titolo. Una posta rilevantissima per i target attuali.