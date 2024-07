Comincia con una vittoria in rimonta l'Europeo per l'Italia U19, campione di categoria in carica. Protagonista assoluto dell'incontro è stato Luca Di Maggio: un gran gol dalla distanza che non è passato inosservato. La mezzala dell’Italia U19 può percorrere una strada già battuta da Federico Dimarco secondo la Gazzetta dello Sport. "Un bel prestito in B (Dimarco, a suo tempo, passò da Ascoli), di quelli che ti fanno sentire giocatore vero. L’Inter ci pensa sul serio, perché spazio in prima squadra non ce n’è e anche perché vedi Fabbian girato alla Reggina nel 2022-23 - è andata di lusso".