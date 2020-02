Suarez: “Lautaro sta giocando a grandi livelli con Inter e Argentina. Quando lascerò il Barça…”

Sono ormai mesi che si parla di un interesse concreto del Barcellona per Lautaro Martinez che quest’anno ha mostrato grandi progressi con la maglia dell’Inter. Dopo Messi, a tesserne le lodi ci ha pensato anche Luis Suarez. Il Pistolero, intervistato dall’emittente spagnola RAC1, ha così parlato del Toro:

“A me non hanno detto che (i dirigenti, ndr) cercano un altro attaccante. Per me sarebbe una buona cosa se lo prendessero. Uno giovane che possa imparare e che possa accettare il ruolo e che possa essere pronto quando io lascerò il club. Lautaro? Sì, può avere le mie caratteristiche per ciò che sta dimostrando all’Inter e con l’Argentina. E’ un giocatore che sta giocando ad un alto livello, ha tante qualità”.