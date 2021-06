Suning-Oaktree, tasso di interesse al 9%. Il fondo americano impone la Champions

Ridimensionare ma non troppo. L'Inter deve chiudere il mercato in attivo, forte attivo ma senza compromettere la forza della rosa

E così, complice la forza delle rivali per la corsa Champions, ecco che il big sacrificato dovrebbe essere uno solo e non due. Per un attivo da 70 milioni e non da 100.