Suning.com, -12% di ricavi nel primo semestre 2020. Ma immediata ripresa nel trimestre

Un primo semestre del 2020 in calo per Suning.com, la principale società della galassia Suning. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, Suning.com ha visto scendere i ricavi del 12,65%, passando dai 135,5 miliardi di RMB (circa 16,7 miliardi di euro) del primo semestre 2019 a 118,4 miliardi di RMB (circa 14,65 miliardi di euro), nonostante un aumento importante delle vendite online, cresciute del 20,19% rispetto all’anno precedente. Il volume delle vendite, in totale, è salito del 5,40%.

Il primo semestre tuttavia si è chiuso in rosso per Suning.com, con una perdita di 166,5 milioni di RMB (circa 20 milioni di euro) rispetto all’utile di 2,1 miliardi di RMB (circa 260 milioni di euro) nel primo semestre 2019.

LA RIPRESA

Il secondo trimestre, evidenzia Calcio e Finanza, ha visto una ripresa comunque. Il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative è stato di 4,130 miliardi di RMB (circa 510 milioni di euro), maggiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del primo trimestre del 2020, così come l’utile netto nel secondo trimestre del 2020 è pari a 384 milioni di RMB (circa 45 milioni di euro), in miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e al primo trimestre del 2020.