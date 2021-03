Suning, l’appetito vien mangiando. Lo scudetto può cambiare il futuro dell’Inter

Con il primo titolo conquistato dalla proprietà cinese con l'Inter, potrebbe anche modificarsi lo scenario societario

Nonostante il difficile momento societario che sta vivendo, l'Inter è in testa al campionato con 6 punti di vantaggio sul Milan secondo. Un buon bottino che la squadra di Conte dovrà saper sfruttare da qui fino alla fine. In attesa che possano arrivare notizie positive dal punto di vista finanziario.

"Non è mai mancato appetito, figurarsi adesso. Il digiuno da investimenti di Suning sull’Inter, semmai, è dovuto a ragioni contingenti: a una crisi enorme del retail in patria e a un cambio strategico del regime di Pechino, sul calcio in generale e su alcuni asset in Occidente in particolare. Eppure lo scudetto, finalmente fumante sul piatto, è proprio ciò che serve a ingolosire di nuovo il gigante cinese. Non sarebbe solo una ricompensa dopo fiumi di milioni versati dal 2016, ma uno strumento attraverso cui assestarsi al timone, nonostante la bufera. Il 19° titolo nerazzurro è, quindi, la migliore valorizzazione possibile della società agli occhi dell’azionista di maggioranza. Soprattutto ora che Suning cerca un partner che immetta la necessaria liquidità. Anzi, dicono che l’appetito venga sempre mangiando: il primo successo dell’Inter cinese potrebbe pure modificare lo scenario degli ultimi mesi", si legge su La Gazzetta dello Sport.