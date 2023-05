Supercoppa Italiana, definito il tabellone: ecco chi affronterà l’Inter in semifinale

Sono ora ufficiali i nomi delle 4 squadre che si contenderanno il trofeo nell'innovativo formula delle Final Four

La Supercoppa Italiana 2023/2024, la prima che verrà assegnata con l'inedita formula delle Final Four, ha da oggi i nomi di tutte le partecipanti: dopo il Napoli vincitore dello Scudetto, l'Inter della Coppa Italia e Fiorentina finalista, ecco arrivare anche la Lazio che, dopo il successo per 3-2 contro la Cremonese, ha conquistato il pass per l'Arabia Saudita.