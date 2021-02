BC Partners frena sull’Inter? CEO Svider: “No debito disponibile per acquisizioni. Stiamo…”

Continua la due diligence di BC Partners sui conti dell’Inter. Il fondo di private equity sembra il soggetto maggiormente interessato all’acquisizione del pacchetto di maggioranza del club nerazzurro, attualmente in mano a Suning.

Il sito Off The Pitch fa una panoramica sul colosso con base a Londra e riporta alcune dichiarazioni di Raymond Svider, presidente e presidente del comitato esecutivo della società, sulle strategie di BC Partners. Eccole:

“Sembra che il mondo stia cadendo a pezzi. La maggior parte di noi che c’era anche prima vorrebbe mettere i soldi per lavorare e sfruttare le opportunità. [Ma] al momento non c’è debito disponibile per finanziare le acquisizioni. Inoltre, abbiamo tutti in portafoglio società che stanno vivendo situazioni senza precedenti e su cui dobbiamo concentrarci”.

Di recente, il CEO di BC Partners aveva parlato così a SuperReturn International, il più grande evento di private equity e venture capital al mondo: “Cerchiamo segmenti di mercato che presentino una qualche forma di crescita strutturale. Cerchiamo segmenti di mercato resistenti alla recessione perché ovviamente c’è un’alta probabilità – o una probabilità significativa – che nei prossimi cinque anni ci sia una qualche forma di rallentamento economico. E, cosa molto importante, cerchiamo segmenti molto frammentati“.

(Fonte: Off the Pitch – via Calcio e Finanza)