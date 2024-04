L'attaccante ha già un permesso di soggiorno permanente in Portogallo, indispensabile per richiedere la nazionalità portoghese

Vivendo ininterrottamente in Portogallo dal 2019 e con una casa propria a Vila Nova de Gaia da poco più di un anno, Mehdi Taremi ha già iniziato a sbrigare alcune pratiche burocratiche per richiedere la nazionalità portoghese.

Secondo le informazioni raccolte da O JOGO, il nazionale iraniano ha ricevuto a gennaio il permesso di soggiorno permanente nel Paese, uno dei documenti necessari per presentare in futuro la richiesta che gli permetterà di liberare uno dei posti vacanti per giocatori extracomunitari all'Inter, con la quale giocherà nella prossima stagione. La richiesta dovrà essere presentata durante l'estate all'Agenzia per l'integrazione delle migrazioni e l'asilo (AIMA).