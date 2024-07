Tra le note più positive di questa prima parte di preparazione in casa Inter c'è sicuramente Mehdi Taremi . L'ex Porto è arrivato in condizione e carico per dimostrare di poter insidiare la coppia Lautaro-Thuram. E già per la prima partita di campionato.

"Taremi ha già in tasca un posto al sole per Genova, 17 agosto. E non per andare al mare, che pure non sarebbe una cattiva idea, ma per guidare l’Inter nella prima uscita ufficiale con la seconda stella sul petto. Ecco, basta questo per capire quanto sia stato positivo fin qui l’inserimento dell’iraniano. Quanto i consigli di Mkhitaryan, una specie di angelo custode di Mehdi - lo aiuta in tutto, anche nelle traduzioni - e le ripetizioni dello staff di Inzaghi stiano producendo ottimi risultati", sottolinea La Gazzetta dello Sport.