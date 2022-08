Teaser Goldman Sachs per vendita Inter? No, Suning non cede: il documento è solo…

"Sono circolate indiscrezioni su un teaser relativo all'Inter (documentazione con dati riservati) che la banca Usa Goldman Sachs avrebbe mandato a potenziali investitori, in vista di una futura vendita del club. Il tutto perché Oaktree non avrebbe intenzione di far valere il pegno sui nerazzurri. In realtà, da fonti vicine all’Inter, trapela che il documento sarebbe solo un aggiornamento del corrente documento che l’advisor aveva redatto per gli investitori del bond. Da escludere, quindi, che Suning passi ora la mano"