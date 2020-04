Inter, un terzino piace tantissimo: e non è Cancelo. Sensi, la verità. E verrà acquistato…

Sono tante le questioni di mercato irrisolte in casa Inter, in entrata e in uscita. La scorsa estate il club ha condotto un mercato parecchio importante per rinnovare il suo organico e così farà anche quest’anno, ovviamente Coronavirus permettendo. In Inghilterra è stato fatto più volte il nome di Joao Cancelo per le fasce, ma Fabrizio Romano su Calciomercato.com spiega: “Cancelo non è una priorità perché Conte preferisce esterni di sacrificio e non solo di spinta, come nel caso dell’iperoffensivo laterale del Manchester City. Emerson piace tanto ed è un nome da tenere in considerazione, seppur non il primo della lista“.

Sono tanti invece i giocatori in giro per l’Europa in prestito con diritto di riscatto. Il portale fa il punto sul loro futuro nella squadra in cui attualmente militano: In ordine di probabilità: Perisic ha chances, Joao Mario con uno sconto, Lazaro e Icardi sono riscatti lontani. Il valore di mercato per tutti i giocatori al mondo è al ribasso con la crisi post Coronavirus”.

Jeremie Boga ha mostrato tutto il suo potenziale in questa stagione. Un futuro all’Inter, magari al posto di Stefano Sensi? Calciomercato.com risponde così: “Sensi va verso il riscatto, non ci sono particolari dubbi. Boga è un nome che intriga l’Inter come tanti altri club; non ci sarà alcun prestito per lui, solo cessione definitiva”. Quindi dove si interverrà maggiormente in estate? Ecco la risposta: “Sugli esterni di certo, a centrocampo ci sarà almeno un rinforzo mentre in attacco tutto dipenderà da Lautaro”.