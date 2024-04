Radja Nainggolan, intervenuto a Controcalcio, ha parlato della crisi della Juventus, ormai incapace di vincere e con una sola vittoria nelle ultime 9 partite. Nainggolan ha ridimensionato anche gli scudetti consecutivi vinti da Allegri alla Juventus, senza mai rivali competitive: "Allegri io l'ho avuto, è un grande gestore. E' vero, è un grande gestore. Ma negli anni in cui ha vinto gli scudetti di fila, se ci metti il Faina li vince pure lui. Non è difficile inventare qualcosa nel calcio quano hai tutti calciatori che capiscono di calcio. Impossibile non vincere con Buffon, Barzaghi, Bonucci e Chiellini in difesa, essendo stata per anni la difesa più forte"