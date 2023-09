Thuram, il derby nel mirino: dal Milan sfiorato al blitz Inter, sfida ancor più speciale

Si è preso le copertine degli ultimi giorni a suon di gol, e ora è pronto per vivere il suo primo derby di Milano da protagonista: Marcus Thuram , dopo le reti con l'Inter e con la Francia, non vuole fermarsi, e punta ad allungare il suo stato di grazia. Non appena tornerà in Italia dopo gli impegni con la Nazionale metterà nel mirino la sfida contro il Milan.

Una partita che avrebbe potuto giocare indossando la maglia rossonera, come ricorsa La Gazzetta dello Sport: "I margini di crescita sono giganteschi, non ancora calcolabili. Lo avevano intuito anche nell'altra Milano: il Diavolo aveva praticamente arruolato Thuram per Pioli, prima di un blitz da guerra lampo dell'a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio. Il lungo derby 2023-24 è iniziato là e, visto questo sballottamento estivo, per il francese la partita di sabato prossimo è ancora più speciale. Martedì a Dortmund con la Germania cercherà un bis in nazionale in una amichevole di gran lusso, poi da mercoledì solo Milan nella testa. Il derby sarà l'approdo più importante in questo primo tratto di navigazione per Marcus l'italiano, anzi il milanese".