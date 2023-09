Euro2024, Thuram: “Grande serata per la Francia, potevo segnare due gol ma…”

Alla fine della gara con l'Irlanda, nella quale ha segnato il gol del due a zero per la Francia, Marcus Thuram, giocatore dell'Inter ha parlato ai microfoni dei giornalisti e ha sottolineato tutta la sua contentezza per aver segnato la sua prima rete con la maglia della Nazionale in uno scenario importante come quello parigino e sotto gli occhi di suo papà Lilian che era ospite in tribuna.