VIDEO / Euro2024, Thuram in gol con la Francia contro l’Irlanda

L'attaccante nerazzurro, dopo la rete in campionato contro la Fiorentina ha segnato quella del due a zero nella gara della Nazionale francese

Con una 'girata' al centro dell'area, Marcus Thuram ha segnato il raddoppio della Francia. La Nazionale di Deschamps questa sera è impegnata nella gara di qualificazione a Euro2024 fino contro l'Irlanda. L'interista non era partito da titolare: è entrato in campo quando si è fatto male Olivier Giroud .

Il gol del giocatore nerazzurro, che è reduce dal gol in campionato con l'Inter a San Siro, contro la Fiorentina, è arrivato al 48esimo, dopo la rete dell'uno a zero segnata al 19esimo dal centrocampista del Real, Tchouaméni. La rete di questa sera è per l'attaccante nerazzurro il primo con la maglia della Nazionale dall'esordio nel 2020.