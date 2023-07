Thuram: “Mi trovo bene qui, l’Inter è una grande squadra. Non vedo l’ora di giocare a San Siro”

"Mi sto trovando bene, tutti sono gentili con me, stiamo lavorando bene e duramente. Sono contento di essere qui. Inzaghi mi ha contento che era contento del mio arrivo all'Inter dopo due anni e che ora dobbiamo lavorare per fare cose importanti in questa stagione. La Serie A mi affascina, perché mio padre ha giocato in questo campionato e quindi mi fa piacere giocare nello stesso campionato in una grande squadra come l'Inter. Non vedo l'ora di giocare a San Siro".