Inter, Fiorentina demolita. Thuram via i dubbi, se Inzaghi gli trasmette il killer instinct…

"Una crasi, una mescolanza dei due, con un limite: Thuram deve diventare più cattivo davanti alla porta. Ieri ha segnato un gol, se ne è mangiati due in maniera appariscente e in un’altra occasione con un diagonale ha sfiorato il palo. Poi ha servito a Lautaro l’assist per il 2-0; ha banchettato su un’indecisione del portiere Christensen e si è procurato il rigore del 3-0. Ma sì, nel passaggio dalla LuLa alla ThuLa l’Inter potrebbe aver guadagnato qualcosa. Thuram è un attaccante elegante, di tecnica pulita. Dispensa tocchi intelligenti, gioca per e con i compagni. Se Inzaghi gli trasmetterà il “killer instinct”, lo renderà una grande punta. Questo è l’aspetto da mettere a posto, il resto non ha bisogno di aggiustamenti", aggiunge Gazzetta.