L'Inter pensa anche all prossima stagione: oltre all'attaccante del Porto ci sarà un altro arriva, ma non partiranno i big

L'Inter pensa anche all prossima stagione: oltre all'attaccante del Porto Taremi ci sarà un altro arriva, ma non partiranno i big. La ThuLa sarà ancora il riferimento di Inzaghi per l'attacco nerazzurro.