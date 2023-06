Thuram all’Inter, Milan beffato. “Oltre all’ingaggio un altro fattore è stato decisivo”

"Dopo una trattativa su più fronti, al bivio Marcus Thuram ha scelto l’Inter. Niente Milan, l’attaccante classe 1997 a fine mese andrà in scadenza rispetto al contratto con il Borussia Monchengladbach per accasarsi con i nerazzurri". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al blitz dell'Inter avvenuto nella giornata di ieri, con i nerazzurri che hanno trovato l'accordo con Thuram con un'offerta da 5,5 mln all'anno per 5 anni, comprendendo i benefici del Decreto Crescita.

"Così a un solo giorno di distanza dall’ufficialità sul passaggio di Dzeko al Fenerbahce, Inzaghi si ritrova in rosa il nuovo rinforzo offensivo da affiancare a Lautaro, in attesa di capire il destino sulla permanenza di Lukaku e la possibilità di vedere Correa. Thuram arriva con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista, dopo l’esperienza sia in Ligue 1 sia in Bundesliga e dovrà cimentarsi con il campionato italiano, affrontando l’organizzazione tattica delle difese avversarie per compiere il salto in alto definitivo", spiega il Corriere dello Sport che rimarca come, oltre all'ingaggio, ha avuto il suo peso anche lo status dell'Inter, vicecampione d'Europa con l'ambizione di puntare allo Scudetto l'anno prossimo.