Tonali, un dettaglio ha un grande peso in favore dell’Inter. Marotta ha un fattore decisivo

Sandro Tonali sarà uno dei giocatori più contesi del prossimo mercato. Sul giovane centrocampista del Brescia, su tutte, ci sono Inter e Juve pronte a darsi battaglia per arrivare al gioiellino. L’interesse di Juve e Inter arriva da lontano, entrambe le squadre seguono da tempo e con grande attenzione il giocatore e sono pronte a farsi avanti concretamente in vista della prossima finestra di mercato.

“L’Inter lo voleva addirittura in sinergia con la Samp due stagioni fa ai primi passi in Serie B, tutto questo ha un peso specifico nella rincorsa al centrocampista della Nazionale. Come lo hanno le parole di Cellino stesso nella sua ultima intervista a Tuttosport: “​La Juve è cresciuta molto con Agnelli e Paratici, l’Inter ha un proprietario straniero che non conosco, ma c’è Marotta che è un dirigente top per cui nutro grande rispetto“.

Non è una frase casuale, perché il presidente del Brescia rispetta tutti ma ha un rapporto di lunga data con Marotta che può diventare un dettaglio importante di questa trattativa. L’Inter come gli altri club si giocherà tutte le proprie carte col giocatore come col Brescia, ma questo fattore del legame dirigenziale ha il suo peso. Come la Juve non intende mollare di un centimetro. Uno dei tanti tasselli di un’operazione tanto affascinante quanto ancora allo stato iniziale: sarà l’estate di Tonali, senza dubbi”, sottolinea Calciomercato.com.