Il viaggio a Londra del ds Ausilio ha iniziato le trattative per la permanenza di Lukaku a Milano e per il prestito del difensore

Chiusa la stagione sul campo, l'Inter ha iniziato a programmare la prossima stagione. Il ds nerazzurro Ausilio è volato a Londra per incontrare il Chelsea: due su tutti gli argomenti. La permanenza a Milano di Lukaku e il tentativo dell'Inter di riportare in Italia Koulibaly .

"Mentre Beppe Marotta e Steven Zhang si recavano in Duomo al funerale di Silvio Berlusconi, Piero Ausilio partiva per Londra con l’agenda piena di appuntamenti. Va subito precisato che i colloqui con il Chelsea proseguiranno anche nella giornata di oggi. Due gli obiettivi dichiarati: ottenere il rinnovo del prestito di Lukaku, intenzionato a restare a Milano nonostante la corte dell’Al Hilal. E avviare la missione per condurre alla Pinetina l’ex colonna del Napoli, pagata dagli inglesi lo scorso anno 40 milioni", riporta il Corriere della Sera.