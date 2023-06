Inter, blitz di Ausilio col Chelsea: 6 nomi sul piatto. “Koulibaly? Sì ad una condizione”

Koulibaly difficile

"Soprattutto quella per il difensore è un’operazione complicata, ma l’Inter confida che, come nel caso di Lukaku, la differenza possa farla la volontà del giocatore. E, infatti, tra i suoi appuntamenti nella City, Ausilio ne ha pure uno con l’agente di Koulibaly, Ramadani. Vero è che ne è già stata incassata la disponibilità a tornare in Italia e ad indossare la maglia nerazzurra, anche perché l’avventura inglese non si è rivelata un successo… Per avere una posizione di forza con i Blues, però, occorre qualcosa di più", riporta il CorSport. Il Chelsea, ovviamente, rallenta in attesa di potenziali offerte che potrebbero arrivare e punta alla cessione a titolo definitivo È chiaro, infatti, che il club inglese, in questa fase, prima di lasciar andare i suoi giocatori in prestito, voglia prima verificare l’esistenza di altre proposte, puntando ad una cessione a titolo definitivo.