Intervenuto in diretta a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi: "Quelli che oggi all'Inter vediamo come campioni, sono costruzioni fatte da Inzaghi: Acerbi arriva e non pensi che arrivi uno che poi si metterà in tasca Haaland in finale di Champions League e invece succede. Calhanoglu era una buona mezzala discontinua al Milan con un gran tiro, diventa il miglior centrocampista centrale in Europa dopo Rodri.