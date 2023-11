Trevisani: “Inzaghi migliora, crescita continua. Calhanoglu merito suo, Dimarco e Darmian idem”

Detto questo la squadra ha sempre giocato un calcio piacevole ha sempre fatto ottime prestazioni, ha quasi vinto un campionato due anni e vinto un sacco di coppe. Ma alcune cose della gestione non mi piacevano: le sostituzione al 62’, le sostituzioni degli ammoniti, l’isterismo di alcune scelte. Ma era la prima volta che andava in una squadra in cui bisognava vincere lo scudetto a inizio anno. E quindi anche per lui c’era una sorta di scuola o comunque di prima volta. Questa cosa credo sia sia vista nel tempo, nella crescita, nei miglioramenti, nei comportamenti e anche nelle interviste nel non cadere nelle provocazioni, nel non fare i cambi quando le cose vanno male. Quest’anno l’ha fatto una volta e ha sbagliato col Bologna.

Poi ci sono le cose meritevoli: l’invenzione di Calhanoglu regista, è una grande invenzione, una cosa a cui nessuno pensava ed è diventato uno dei migliori in quel ruolo nel mondo. L’invenzione di Dimarco a cui qualcuno non credeva che potesse giocare nell’Inter, non solo ci può giocare ma è uno dei giocatori più forti dell’Inter, è un’altra cosa targata e marchiata Simone Inzaghi. Acerbi a parametro zero, mi si dirà si pure Caicedo, è un’idea dell’allenatore. Darmian braccetto è un’idea dell’ allenatore. Il percorso di Inzaghi allenatore è assolutamente in evoluzione. Partita facendo errori di inesperienza ma oggi è un altro e sta facendo grandissime cose. Certo che anche quest’anno gli si chiederà di vincere lo scudetto essendo l’Inter la più forte e se non dovesse vincerlo sarà un problema. Ma lo vedo diverso e per questo penso l’Inter sia favorita,

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.