Tronchetti: “Sarà scudetto sudato e l’Inter c’è. Eriksen? E’ solo l’inizio, è un campione”

Intervenuto ai microfoni dell’Ansa, Marco Tronchetti Provera commenta il momento dell’Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, per l’ad di Pirelli nella lotta scudetto non c’è una squadra favorita: “Se l’Inter esce ridimensionata dalla sconfitta con la Lazio? L’Inter esce con una necessità di lavorare molto per una battaglia difficile dove le squadre sono tutte forti, l’Inter ha le stesse opportunità che hanno gli altri. Non vedo nessuno che ha lo scudetto in tasca, ognuno se lo deve guadagnare. Ovviamente spero che lo guadagni qualcuno nerazzurro, però ognuna delle tre squadra deve fare uno sforzo“. Capitolo Eriksen: “Siamo solo all’inizio, Eriksen è un campione e darà molto all’Inter“.

(Ansa)