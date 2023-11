TS – Inter, Lautaro irrazionale: la sua magia dà spessore alla fuga nerazzurra

Nella prestazione da squadra vera dell'Inter ieri a Bergamo c'è stato spazio anche per giocate accecanti. Il filtrante di Hakan Calhanoglu per Darmian, ad esempio, ma anche la stoccata di Lautaro Martinez per il gol della parziale tranquillità, un colpo che ha dato all'argentino una ulteriore gioia personale in questo inizio di stagione. Del capitano parla anche TuttoSport stamattina: