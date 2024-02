"La prossima annata, infatti, vedrà l’Inter impegnata nella rinnovata Champions, che frutterà ai club che vi parteciperanno maggiori introiti, sia come premi Uefa, che come incassi da stadio (sarà garantita almeno una gara casalinga in più). Inoltre nell’estate 2025 - da qui la sensazione che la nuova scadenza del prestito andrà oltre questa data - l’Inter prenderà parte al nuovo Mondiale per Club e sicuramente riceverà un assegno di 50 milioni o più.

Soldi che aiuteranno la società a gestire la quotidianità: è vero che con la permanenza di Suning e restando "vivo" il finanziamento di Oaktree, lo status quo economico del club rimarrebbe lo stesso, quindi pure le linee guida sul mercato - al momento non c'è l'esigenza di cedere un big per questioni di bilancio ed eventuali cessioni sarebbero utilizzate per fare mercato in entrata -, ma c'è da dire che Marotta e Ausilio si sono già mossi e la base per la rosa '24-25 è di fatto già pronta"

