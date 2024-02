Potrebbe presto arrivare l'accordo tra Zhang e Oaktree per il prestito in scadenza a maggio. Il presidente dell'Inter sta seguendo la strada dello spostamento della scadenza. Aumenteranno gli interessi, ma il club nerazzurro conta di avere ricavi maggiori grazie anche ai risultati sul campo.

"Steven Zhang e Suning sarebbero sempre più vicini alla chiusura dell’accordo con Oaktree Capital Management per spostare la scadenza del prestito ricevuto nel 2021 a una data successiva rispetto all’attuale deadline del 20 maggio 2024. Come noto, il presidente nerazzurro ha ricevuto dal fondo americano 275 milioni da restituire, con interessi al 12%, fra tre mesi. Da tempo Zhang, tramite l’advisor Goldman Sachs, sta lavorando con Oaktree, con cui i rapporti sono ottimi a livello personale, per rifinanziare la cifra originale o “riscadenzare” la data finale in cui restituire la somma, interessi compresi, come riportato da Reuters. Se fra un anno o due lo si capirà nei prossimi giorni, visto che l’accordo dovrebbe essere trovato fra la fine di febbraio e la prima metà di marzo", spiega Tuttosport.