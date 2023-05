Inter, il turnover non vale per Acerbi: titolare nelle ultime 7, Inzaghi non ci rinuncia

Arrivato all’Inter in un clima di diffidenza e non senza qualche contestazione, Francesco Acerbi è diventato in poco tempo una pedina insostituibile dello scacchiere tattico nerazzurro. L’esperto difensore centrale, arrivato a Milano...

Il turnover, infatti, non riguarderà l'ex biancoceleste, come scrive il Corriere dello Sport: "Le rotazioni hanno dato risultati eccellenti: 6 vittorie consecutive. [...] Stasera si punterà alla settima con diversi volti nuovi rispetto all'Euroderby. Quelli in attacco sono già assodati, ovvero Lukaku e Correa. Ma proprio in ottica Milan, un'attenzione particolare deve essere prestata a Darmian. Non avendo più Skriniar, occorre preservarlo. Tanto più che in Champions toccherà a lui prendersi cura di Leao, dovesse giocare. Tutto questo per dire che, contro il Sassuolo, a meno di sorprese, si accomoderà in panchina.

Al suo posto D'Ambrosio, dentro una difesa che avrà al centro De Vrij e Acerbi sul centro di sinistra, visto che anche Bastoni ha bisogno di recuperare. Peraltro, nonostante i 35 anni compiuti, per l'ex Lazio il turnover proprio non vale: è stato l'unico nerazzurro, infatti, a non saltare nemmeno un minuto nelle ultime 7 uscite e, a questo punto, andrà avanti".