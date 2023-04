Inter-Benfica, gioca Dzeko. Tuttosport: “Lukaku sempre in panchina quando conta”

"Quando conta, Romelu Lukaku in questa stagione ha spesso visto la partita, almeno inizialmente, dalla panchina. La doppia sfida con il Benfica è stata l’emblema della sua annata". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla titolarità di Dzeko in Inter-Benfica e alla conseguente panchina di Big Rom.

"L’onerosissimo prestito - quasi 20 milioni tra cifra da dare al Chelsea e costo dell’ingaggio - è appeso al filo del raggiungimento del quarto posto. In quel caso potrebbero esserci ancora chance per vedere Big Rom in nerazzurre. Quante? Comunque pochine, anche perché l’operazione nostalgia si è rivelata la classica minestra riscaldata. Il rendimento del belga è stato lontanissimo da quello avuto con Conte e la suggestione di rivincere lo scudetto sulle ali della LuLa è evaporata già nel mese di gennaio", prosegue poi Tuttosport.

Il futuro di Lukaku sembra dunque lontano dall'Inter, dato che la società nerazzurra si sta muovendo per trovare i sostituti: "L’Inter si è già mossa con decisione per rinnovare il reparto andando in pressing su Mateo Retegui ma segue pure la situazione legata a Roberto Firmino che lascerà da svincolato il Liverpool. Scelte che indicano come Marotta e Ausilio non vogliano più commettere l’errore fatto un’estate fa quando, per soddisfare la richiesta di Inzaghi, si è scelto di prendere un centravanti “in leasing” che però non è patrimonio del club", conferma Tuttosport.