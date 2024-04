Tyc Sports – Sanchez, primi contatti con il River Plate. Ma c’è un ostacolo all’affare

L'attaccante lascerà l'Inter al termine di questa stagione avendo il contratto in scadenza e potrebbe tornare in Argentina

Per il prossimo mercato, che punterà a rinforzare la squadra in vista della fase decisiva della Copa Libertadores, il River ha l'idea di portare giocatori dotati di personalità. Intanto appare come una possibilità concreta il nome del cileno Alexis Sánchez e ci sono stati i primi contatti.

L'attaccante, 35 anni, è in piena salute, giocherà la Copa América con la Nazionale cilena guidata da Ricardo Gareca e non ha gravi problemi fisici. Anche se nega contatti ufficiali, la verità è che negli ultimi tempi ci sono stati degli approcci per conoscere la situazione, ma per il momento niente di più.