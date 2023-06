Sky Uk – Inter, Onana obiettivo numero uno United. Ten Hag lo ha contattato per convincerlo

Secondo Sky Sports News "In attesa di capire cosa deciderà per il futuro dell'attuale portiere dei Red Devils De Gea, lo United ha scelto di puntare su Onana per le prossime stagione. Il portiere dell'Inter è l'obiettivo numero uno per lo United. Per convincere il portiere nerazzurro ad accettare la destinazione sarebbe sceso in campo Ten Hag, suo tecnico già all'Ajax, che avrebbe contattato Onana per aiutarlo nella scelta".