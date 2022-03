UFFICIALE / L’Uruguay comunica la positività al covid di Vecino

La Nazionale ha twittato sull'esito positivo del tampone al quale si è sottoposto il centrocampista nerazzurro

Eva A. Provenzano

L'Inter, come l'Uruguay, era in attesa del risultato del tampone di Vecino. E il risultato è arrivato. Il giocatore uruguaiano, come ufficializza la Federazione uruguaiana, è positivo. Poche parole per ufficializzare la notizia che era già stata anticipata anche dai quotidiani che lavorano al seguito della squadra del CT Diego Alonso.

Ieri il giocatore si era allenato con la squadra e dopo un tampone rapido positivo si era sottoposto al molecolare per escludere un risultato falso positivo. La Nazionale aveva anticipato la notizia al club nerazzurro, come risulta a FCINTER1908.IT. La conferma in un tweet dall'account ufficiale della "Selección Uruguaya":

Era risultato positivo al covid nei giorni scorsi ancheLautaro Martinez che non è mai partito per rispondere alla convocazione della Nazionale argentina. Dalle verifiche fatte sui giocatori rimasti alla Pinetina non risultano altri casi di coronavirus nel gruppo squadra.